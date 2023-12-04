Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об электробусах, которые производят в Башкирии

Напомним, 3 декабря на форуме проходит День Башкортостана. «Когда вы видите электробусы, на них написана фраза, она меня всегда забавляет: «Как электромобиль, только автобус», - сказал во время выступления Радий Фаритович. - Этот «электромобиль, только автобус» тоже производят в нашей республике.

Как отметил Глава Башкортостана, республика в кратчайшие сроки прошла путь от кочевников до лучших боевых самолётов. В современной Башкирии производят всю линейку нефтепродуктов, энергетики и машиностроения.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:Олег Яровиков.