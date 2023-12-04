Радий Хабиров рассказал о главных достопримечательностях Башкирии, которые обязательны к посещению

Он подчеркнул, что Башкортостан является прекрасным местом для отдыха, с уникальными природными достопримечательностями. Здесь можно насладиться красотой 12 тысяч озёр и рек, а также покататься на горнолыжных трассах. Горнолыжные комплексы "Мраково", "Банное" и "Абзаково" считаются одними из лучших и самых продолжительных по работе в этой области.

Одной из главных достопримечательностей, которую он отметил, является пещера Шульган-Таш. Здесь сохранились наскальные рисунки, которым уже более 17 тысяч лет. Рядом с пещерой был создан замечательный музей и центр развития науки на юге республики.

Помимо этого, ведется активная работа над проектом "Евразийский музей кочевых цивилизаций", который рассказывает об истории и культуре народов, проживавших на Южном Урале и в осуществлении движения кочевых народов. Этот проект, расположенный недалеко от Уфы, представляет собой уникальное сочетание научных, этнографических, художественных и культурных элементов. Важным объектом является геопарк "Янган-Тау", который стал первым геопарком в бывшем Советском Союзе, включенным в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Также стоит отметить геопарк "Торатау".

В заключение своей речи, глава республики подчеркнул гостеприимство Башкортостана и пригласил всех желающих посетить республику и стать её гостями. Он выразил уверенность, что каждого туриста встретят с открытыми сердцем и душой.

Как уже упоминалось ранее, в Москве на выставке-форуме "Россия" прошел День Республики Башкортостан. Гости могли насладиться насыщенной программой, включающей культурно-познавательные и развлекательные мероприятия, охватывающие несколько локаций на ВДНХ.

Фото: ИА "Башинформ".