В Башкирии наградили школьника, спасшего женщину от разъяренной собаки

Алена Кайбышева пошла провожать ребенка в школу. На обратном пути на нее набросилась собака. Женщина от страха не могла пошевелиться, а животное стало кусать ей ноги. Алёна стала звать на помощь.

Ученик 9-го класса Тихон Баизов в это время шел на уроки. Мальчик поспешил на помощь, закрыл Алёну от собаки и мешком со сменной обувью отогнал собаку. Потом проводил женщину до здания. Затем мальчик отправился на учёбу.

Историю женщина рассказала в социальных сетях. Сегодня, 4 декабря в присутствии одноклассников Тихону вручили благодарственное письмо от администрации Благовещенского района и подарки.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:Анна Карабанова, Vk.