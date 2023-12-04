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4 Декабря , 14:33

В Башкирии наградили школьника, спасшего женщину от разъяренной собаки

События произошли недавно в Благовещенске.

В Башкирии наградили школьника, спасшего женщину от разъяренной собаки
В Башкирии наградили школьника, спасшего женщину от разъяренной собаки

Алена Кайбышева пошла провожать ребенка в школу. На обратном пути  на нее набросилась собака.  Женщина от страха не могла пошевелиться, а животное  стало кусать ей ноги. Алёна стала звать на помощь.

Ученик 9-го класса Тихон Баизов в это время  шел на уроки. Мальчик поспешил на помощь,  закрыл Алёну от собаки и мешком со сменной обувью отогнал собаку. Потом проводил женщину до здания. Затем мальчик отправился на учёбу.

Историю женщина рассказала в социальных сетях. Сегодня, 4 декабря  в присутствии одноклассников Тихону вручили благодарственное письмо от администрации Благовещенского района  и подарки.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:Анна Карабанова, Vk.

В Башкирии наградили школьника, спасшего женщину от разъяренной собаки
В Башкирии наградили школьника, спасшего женщину от разъяренной собаки
В Башкирии наградили школьника, спасшего женщину от разъяренной собаки
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"Стерлитамакский рабочий"

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