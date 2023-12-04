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4 Декабря , 15:51

В Башкирии таксист избил мать четверых детей

ЧП случилось в Уфе. Пострадавшая рассказала подробности программе "Честно говоря".

В Башкирии таксист избил мать четверых детей
В Башкирии таксист избил мать четверых детей

Конфликт начался из-за того, что купюры 600 рублей по 100, по мнению таксиста, были мятыми. Кроме того, пассажирка "слишком громко хлопнула дверью".

"Я получила удар, даже  не успела среагировать. Он сел в машину и уехал", — рассказала женщина. — Мне обидно, что меня дети в таком состоянии увидели".

У женщины рассечено лицо под глазом. "Возможно он меня чем-то ударил. Он не извинился. Ладно, не добил", - добавляет пассажирка такси. 

Таксиста задержали,  - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Подробнее в источнике: ИА "Башинформ"

Фото: "Честно говоря", телеграм.

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"Стерлитамакский рабочий"

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