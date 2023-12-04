В Башкирии таксист избил мать четверых детей

Конфликт начался из-за того, что купюры 600 рублей по 100, по мнению таксиста, были мятыми. Кроме того, пассажирка "слишком громко хлопнула дверью".

"Я получила удар, даже не успела среагировать. Он сел в машину и уехал", — рассказала женщина. — Мне обидно, что меня дети в таком состоянии увидели".

У женщины рассечено лицо под глазом. "Возможно он меня чем-то ударил. Он не извинился. Ладно, не добил", - добавляет пассажирка такси.

Таксиста задержали, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Подробнее в источнике: ИА "Башинформ"

Фото: "Честно говоря", телеграм.