Боец из Башкирии отметил свой юбилей в зоне СВО

- Я не планировал большого празднования. Но ребята-минометчики под руководством бойца с прозвищем Рамраш настояли и помогли организовать праздничный стол. У нас даже был шашлык! – рассказывает Аксакал. – Добыть мясо на передовой – нелегкая задача. Но Рамраш – человек изобретательный и хозяйственный. Это был самый лучший день рождения для меня, несмотря на звуки зенитных залпов, взрывы и прилеты в непосредственной близости. Вместо обычного стола у нас были ящики, которые ранее использовались для оружия. На них мы разложили простую, но вкусную пищу. Мы купили колбасу и хлеб в местном магазине, а также запасы – тушенку, сгущенку, домашние соленья, кофе и чай, печенье и конфеты. Мы провели этот день в теплой атмосфере. Пели песни, правда, почти шепотом, чтобы не привлекать лишнего внимания. Ребята даже подготовили подарки – фляжки, сувениры. Меня посадили за главный стол, и парни сказали добрые слова. А я смотрел на них и думал: вот они, люди, благодаря которым я до сих пор жив. Они и другие парни – настоящие герои, которые защищали меня, рискуя своей жизнью, когда приносили мне горячий кофе или банку тушенки в окопы. Они даже делились последней сигаретой. Мы стали настоящей семьей.

Аксакал является наследником славной семьи Шаймуратовцев. Его дед служил в 112-й кавалерийской дивизии под командованием генерал-майора Минигали Шаймуратова во время Великой Отечественной войны. Он был награжден медалью «Герой Советского Союза» за участие в боях при форсировании Днепра.

- Бабушка и соседи всегда рассказывали мне о том, каким смелым и справедливым человеком был мой дед. Когда начали открывать архивы Великой Отечественной войны, я смог найти информацию о его службе в Башкирской кавалерийской дивизии. Узнал, что он был похоронен в братской могиле 30 ноября 1943 года в Белоруссии. Я очень горжусь им. Когда в 2014 году начались кровавые события на Украине, когда мирных жителей Донецка обстреливали, особенно после трагедии с сожжением мирных жителей в Одессе, я не мог найти покоя. – говорит Аксакал. – И как только узнал, что в Башкирии формируется добровольческий батальон, я сразу подписал контракт. Так я оказался в одном строю с настоящими мужчинами, которые добровольно покинули свой уютный дом и стали защищать Родину. Мы должны закончить то дело, которое наши деды затеяли 80 лет назад.

Напомним, что в республике продолжается набор мужчин на контрактную службу. Заключить контракт с Министерством обороны можно через военкомат, мобильные пункты отбора или личный кабинет на Госуслугах. По всем вопросам можно позвонить на номер 117 (справочно-информационная служба по вопросам службы по контракту), а также в ситуационный центр республики по номеру +7 (347) 218-19-19 (122 с мобильного телефона).

В Стерлитамаке получить более подробную информацию можно по телефонам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).

Источник: "Туймазинский вестник"