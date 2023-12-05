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5 Декабря , 11:30

Борец на поясах из Башкирии восстановился после ДТП и встал на ноги

Мастер спорта из Башкирии Михаил Якунин, став жертвой дорожно-транспортного происшествия семь лет назад, восстановился и снова начал тренироваться. Об этом информагентство «Башинформ» узнало из группы «Честно говоря» в социальной сети «ВКонтакте».

Борец на поясах из Башкирии восстановился после ДТП и встал на ноги
Борец на поясах из Башкирии восстановился после ДТП и встал на ноги

В 2016 году в его автомобиль врезалась фура, так как водитель большегруза нарушил правила обгона. В результате ДТП Михаил Якунин оказался в коме, а врачи предсказывали, что он, даже если выживет, скорее всего не сможет встать с постели.

Мама Михаила вспоминает, что тогда их семья верила, что сын обязательно поправится, поэтому частыми местами посещения стали реанимация и храм. И Михаил выжил. Вместе с семьей он начал борьбу за восстановление. Он снова научился ходить и вернул ясность мышления. В настоящее время 34-летний мужчина помогает родителям в хозяйстве и даже возобновил тренировки по борьбе на поясах. К слову, до того, как произошло ДТП, он должен был принять участие в отборе на сборную России, добавляют в «Честно говоря».

Михаил тем временем говорит, что он сильный и обязательно справится со всеми трудностями: «Спасибо большое за поддержку, за веру в меня».

Фото: Фото:группа «Честно говоря» во ВКонтакте.

 

Автор:Эльвира Рахимова
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