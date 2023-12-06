-19 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
6 Декабря , 10:18

История о дружбе и поддержке в зоне СВО от бойца Башкирии

Согласно информации газеты "Панорама" Благовещенского района РБ, житель Благовещенского района заключил контракт с Министерством обороны РФ в мае этого года и отправился в зону проведения специальной военной операции. Боец с позывным "Никола" признается, что сожалеет, что упустил год, необходимый для такой службы, но у него уже есть большой военный опыт, включая участие в межклановом конфликте в Таджикистане и Чеченской кампании. На передовой вместе с ним служат несколько его земляков из Благовещенска. Они-то и стали его верными товарищами, с которыми можно пойти в любые разведывательные операции или выполнять различные боевые задачи, будь то штурмовик или строитель фортификационных сооружений."Никола" делится своим опытом, рассказывая о том, как он с самого начала службы погрузился во фронтовые будни и узнал много нового. Но главное, что поразило его, это искренняя мужская дружба и готовность взаимной помощи.

История о дружбе и поддержке в зоне СВО от бойца Башкирии
История о дружбе и поддержке в зоне СВО от бойца Башкирии

"Отношение друг к другу на фронте - настоящее. Мы поддерживаем друг друга, мы все равны. У нас нет фальши. Мы знаем, что от взаимовыручки зависит наша жизнь. Мы делимся всем, мы делимся с нами. Мы стремимся к тому, чтобы все были равны и получали одинаковую помощь", - говорит боец.

Он рассказывает, что заключил контракт из-за своего сына и всех детей, которые должны построить мирное будущее и сохранить его.

"Мы часто сталкиваемся с детьми. Как-то я поехал на рынок за продуктами, и мальчишки лет 7-8 подбежали ко мне и предложили помыть мою машину. Мы, конечно, отказались, но помогли им продуктами и деньгами. Их глаза были полные страха, они уже привыкли, что рядом с ними могут взорваться мины. Я молюсь о том, чтобы мой сын никогда не слышал звук взрыва гранаты. Я верю, что зло, которое ощущается там, будет уничтожено, и мы снова будем жить мирно со своим братским народом", - размышляет "Никола".

Он благодарит своих земляков за помощь, которую они оказывают с самого начала этой специальной военной операции. Тем, кто сомневается в заключении контракта, он советует верить в себя.

"Я хотел бы пожелать ребятам, которые собираются заключить контракт, верить в себя. И тогда все будет. А солдатам и офицерам, которые сейчас на передовой, я хочу пожелать терпения и сил. И победы. Главное - не паниковать, держать себя в руках. И верить в себя и своих товарищей", - подчеркивает "Никола".

Если у жителей республики есть вопросы о заключении контракта, они могут обращаться по единому номеру 117, в Ситуационный центр 122 или в ближайший офис МФЦ "Мои документы". Ответы на вопросы о службе по контракту доступны на сайте башбат.рф и через чат-боты в Telegram для желающих поступить на военную службу по контракту и получить социальную поддержку участникам СВО и членам их семей.

В Стерлитамаке жители могут получить более подробную информацию, позвонив по следующим номерам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).

Источник: газета "Панорама" 

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru