История о дружбе и поддержке в зоне СВО от бойца Башкирии

"Отношение друг к другу на фронте - настоящее. Мы поддерживаем друг друга, мы все равны. У нас нет фальши. Мы знаем, что от взаимовыручки зависит наша жизнь. Мы делимся всем, мы делимся с нами. Мы стремимся к тому, чтобы все были равны и получали одинаковую помощь", - говорит боец.

Он рассказывает, что заключил контракт из-за своего сына и всех детей, которые должны построить мирное будущее и сохранить его.

"Мы часто сталкиваемся с детьми. Как-то я поехал на рынок за продуктами, и мальчишки лет 7-8 подбежали ко мне и предложили помыть мою машину. Мы, конечно, отказались, но помогли им продуктами и деньгами. Их глаза были полные страха, они уже привыкли, что рядом с ними могут взорваться мины. Я молюсь о том, чтобы мой сын никогда не слышал звук взрыва гранаты. Я верю, что зло, которое ощущается там, будет уничтожено, и мы снова будем жить мирно со своим братским народом", - размышляет "Никола".

Он благодарит своих земляков за помощь, которую они оказывают с самого начала этой специальной военной операции. Тем, кто сомневается в заключении контракта, он советует верить в себя.

"Я хотел бы пожелать ребятам, которые собираются заключить контракт, верить в себя. И тогда все будет. А солдатам и офицерам, которые сейчас на передовой, я хочу пожелать терпения и сил. И победы. Главное - не паниковать, держать себя в руках. И верить в себя и своих товарищей", - подчеркивает "Никола".

Если у жителей республики есть вопросы о заключении контракта, они могут обращаться по единому номеру 117, в Ситуационный центр 122 или в ближайший офис МФЦ "Мои документы". Ответы на вопросы о службе по контракту доступны на сайте башбат.рф и через чат-боты в Telegram для желающих поступить на военную службу по контракту и получить социальную поддержку участникам СВО и членам их семей.

В Стерлитамаке жители могут получить более подробную информацию, позвонив по следующим номерам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).

Источник: газета "Панорама"