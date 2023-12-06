За год в Башкирии провели интернет и связь в 242 деревни

По информации руководителя региона, ещё в 117 сел и деревень Башкирии провели полноценную сотовую связь и высокоскоростной мобильный интернет. Работы проводились в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». Изменения коснулись сёл с населением до 500 человек.
В текущем году в сельской местности установлены 242 базовые станции мобильной связи. В 2024 году планируется монтаж станций еще на 50 сел и деревень.
Проект рассчитан до 2030 года.
Источник: https://vk.com/wall413272232_1154394
Фото: https://vk.com/wall413272232_1154394