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6 Декабря , 14:11

За год в Башкирии провели интернет и связь в 242 деревни

Об этом рассказал Глава республики Р. Ф. Хабиров в социальных сетях.

За год в Башкирии провели интернет и связь в 242 деревни
За год в Башкирии провели интернет и связь в 242 деревни

По информации руководителя региона, ещё в 117 сел и деревень Башкирии провели полноценную сотовую связь и высокоскоростной мобильный интернет. Работы проводились в рамках  федерального  проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». Изменения коснулись сёл с населением до  500 человек.

 В текущем году в сельской местности установлены 242 базовые станции мобильной связи. В 2024 году планируется монтаж станций еще на 50 сел и деревень. 
Проект рассчитан до 2030 года.

Источник: https://vk.com/wall413272232_1154394

Фото: https://vk.com/wall413272232_1154394

 

За год в Башкирии провели интернет и связь в 242 деревни
За год в Башкирии провели интернет и связь в 242 деревни
За год в Башкирии провели интернет и связь в 242 деревни
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"Стерлитамакский рабочий"

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