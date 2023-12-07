В Стерлитамаке прошла выставка «Ожившие страницы»

Основной его целью стало желание библиотекарей возродить любовь к чтению среди детей через сказки.

- Почему мы выбрали именно сказки? Потому, что мы всегда знаем, что нас ждет в конце сказки. Сказка – это то пространство, где обязательно победит добро. Мы понимаем, что герой в конце преодолеет все трудности, что герой добьется справедливости. Я считаю, что в жизни нам всем нужна эта вера, что добро всегда победит зло. К тому же сказки – это всегда кладезь народной мудрости, средоточие опыта народа. Сказки определяют нашу идентичность, как народа. Я хочу пожелать посетителям нашей библиотеки и всем горожанам, чтобы они повзрослели настолько, чтобы они вновь полюбили сказки и захотели их читать, как когда-то пожелал автор книги «Хроники Нарнии» Клайв Стейплз Льюис своей племяннице, - рассказала Елена Калюжная, директор «Централизованной библиотечной системы» города Стерлитамака.

Первый этап проекта стартовал 15 августа и завершился 30 ноября. В этот период работали три творческие мастерские, участниками которых стало порядка 200 ребят.

В первой мастерской, которая получила название «Творю руками сказку», дети читали книги, изучали иллюстрации, смотрели мультфильмы по мотивам сказок, чтобы своими руками создать сюжеты полюбившихся сказок. Например, на выставке можно было познакомиться с ожившими макетами таких произведений, как «Колобок», «Руслан и Людмила», «Малахитовая шкатулка», «Лиса, заяц и Петух», «Баба-Яга», «теремок», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Репка», «Волк и семеро козлят».

Красота и масштаб этих работ завораживает!

Не менее увлекательно и познавательно время проводили те ребята, которые попали в мастерскую «Книга у микрофона». Здесь малыши и подростки попробовали себя в роли актеров дубляжа, то есть озвучивали сказки по ролям в настоящей звукозаписывающей студии. Одна группа работала над сказкой «Теремок», а вторая – «Емеля».

В третьей мастерской «Книга в цифре» малыши создавали мультфильм собственного производства по мотивам русской народной сказки «Пузырь, соломинка и лапоть». Здесь ребята также дружно погрузились в чтение книги, изучали специальные программы, которые необходимы в работе с анимацией, и самостоятельно рисовали героев сказки на компьютере. Озвучкой готового мультфильма занялся руководитель творческой мастерской по 3Д анимации – Владислав Созураков.

В скором времени стартует второй этап проекта "Ожившие страницы", где ребята будут рисовать сказочных персонажей, а также показывать на сцене театрализованные представления.

Фото Ададуровой Анастасии и Эльвиры Рахимовой.