Узян, который является профессиональным военным и морским пехотинцем, имеет за плечами опыт срочной службы и три года контракта. Мужчина вспоминает, что его мучила совесть, так как в то время, когда другие отправились на передовую, он оставался дома, несмотря на то, что является профессиональным военным.

Все изменилось, когда на службу отправился его младший брат, став добровольцем. Узян незамедлительно отправился в военкомат, и они оба оказались в одной роте. Он служил в подразделении Вагнера в качестве сапера. Он отметил, что никогда не встречал такого братства, как во время службы на СВО. Военнослужащий сообщил, что бойцам запрещалось ссориться друг с другом. Узян вспоминает, как на фронте они ощущали многонациональное единство.

Свои мысли о единстве и дружбе народов России Узян даже рассказал одному из пленных украинцев, которые заставили его задуматься.

В завершение своего рассказа, боец отметил, что они обязательно победят, потому что у них нет другого варианта.

Фото: газета "Белорецкий рабочий".