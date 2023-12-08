-33 °С
Ясно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
8 Декабря , 13:23

Боец из Башкирии отметил, что на службе в зоне СВО образовалось настоящее крепкое братство

35-летний Боец из Башкирии с позывным Узян рассказал изданию «Белорецкий рабочий», как проходит его служба в зоне СВО.           

Боец из Башкирии отметил, что на службе в зоне СВО образовалось настоящее крепкое братство
Боец из Башкирии отметил, что на службе в зоне СВО образовалось настоящее крепкое братство

Узян, который является профессиональным военным и морским пехотинцем, имеет за плечами опыт срочной службы и три года контракта. Мужчина вспоминает, что его мучила совесть, так как в то время, когда другие отправились на передовую, он оставался дома, несмотря на то, что является профессиональным военным.

Все изменилось, когда на службу отправился его младший брат, став добровольцем. Узян незамедлительно отправился в военкомат, и они оба оказались в одной роте. Он служил в подразделении Вагнера в качестве сапера. Он отметил, что никогда не встречал такого братства, как во время службы на СВО. Военнослужащий сообщил, что бойцам запрещалось ссориться друг с другом. Узян вспоминает, как на фронте они ощущали многонациональное единство.

Свои мысли о единстве и дружбе народов России Узян даже рассказал одному из пленных украинцев, которые заставили его задуматься.

В завершение своего рассказа, боец отметил, что они обязательно победят, потому что у них нет другого варианта.

Фото: газета "Белорецкий рабочий". 

Автор:Эльвира Рахимова
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru