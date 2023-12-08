В Башкирии осудили виновника ДТП с гибелью 6 человек

По вине водителя на трассе погибли шесть человек.

Страшная авария произошла в июле 2021 года. Водитель большегруза, управляя грузовым тягачом Scania с полуприцепом, на 1264 километре трассы Москва - Уфа превысил установленную скорость. По причине повышения скорости произошла разгерметизация и разрыв шины левого переднего колеса.

Фуру вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с «Ладой Ларгус». В легковой автомобиль, кроме того, влетели фрагменты колеса.

От удара произошло столкновение "Лады" с «ВАЗ-212140» и грузовым тягачом Mercedes-Benz, после чего машина загорелась. В ДТП шесть пассажиров автомобиля «Ларгус» от полученных травм скончались на месте.

Подсудимый не признал свою вину. Ему назначено наказание - 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ГИБДД по РБ.