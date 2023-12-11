Многодетный отец из Башкирии объяснил, почему ушел служить по контракту

Он из Туймазинского района. До службы хорошо зарабатывал - трудился стропальщиком вахтой на Севере. У Мусы дружная семья, трое детей. Контракт он подписал осенью этого года и сразу же показал себя - в первом же бою вытащил из-под огня двоих раненых сослуживцев, при этом сам получил ранение. Сейчас находится дома, в декабре возвращается на территорию СВО.

Свой поступок он объясняет так: "Не мог я дома сидеть, совесть не позволяла. Втайне от родных пошел в военкомат". Про самый тяжёлый момент за время службы рассказывает: "Помню, как всю ночь просидел в окопе: в одной руке бумажка с молитвой от мамы, в другой – граната, чтобы не сдаться живым".

Родные смотрят на него с восхищением и называют "Наш защитник".

Получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам:



8 (917) 462 89-17;



8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Подробнее в источнике: Газета "Туймазинский вестник"

Фото: Газета "Туймазинский вестник".