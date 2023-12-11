-32 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
11 Декабря , 17:30

Многодетный отец из Башкирии объяснил, почему ушел служить по контракту

Бойцу с позывным "Муса" 40 лет. 

Многодетный отец из Башкирии объяснил, почему ушел служить по контракту
Многодетный отец из Башкирии объяснил, почему ушел служить по контракту

Он из Туймазинского района. До службы  хорошо зарабатывал - трудился стропальщиком вахтой на Севере.  У Мусы дружная семья, трое детей. Контракт он подписал осенью этого года и сразу же показал себя -  в первом же бою вытащил из-под огня двоих раненых сослуживцев, при этом сам  получил ранение. Сейчас находится дома, в декабре возвращается на территорию СВО.

Свой поступок он объясняет так: "Не мог я дома сидеть, совесть не позволяла. Втайне от родных пошел в военкомат". Про самый тяжёлый момент за время службы рассказывает: "Помню, как всю ночь просидел в окопе: в одной руке бумажка с молитвой от мамы, в другой – граната, чтобы не сдаться живым". 

Родные смотрят на него с восхищением и называют "Наш защитник". 

Получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Подробнее в источнике: Газета "Туймазинский вестник"

Фото: Газета "Туймазинский вестник".

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru