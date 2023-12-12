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12 Декабря , 12:29

В Башкирии проходит первая выставка фотокорреспондентов газеты «Республика Башкортостан»

Выставка "Лента времени", которую подготовили   фотокорреспонденты газеты «Республика Башкортостан» «Лента времени».

В Башкирии проходит первая выставка фотокорреспондентов газеты «Республика Башкортостан»
В Башкирии проходит первая выставка фотокорреспондентов газеты «Республика Башкортостан»

На выставке представлены работы сотрудников издания Раифа Бадыкова, Александра Данилова, Дмитрия Файзуллина, Рината Разапова,  Вячеслава Стрижевского и Эльмиры Ильчигуловой.

На открытии «Ленты времени»  присутствовал руководитель Издательского дома «Республика Башкортостан» Расул Сафаргалиев, который предложил  в будущем организовать объединенную выставку фотокоров всех печатных изданий предприятия.

Выставка ждёт гостей до 31 декабря. Она проходит в Уфе на улице Ленина, 43.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

Фото Булата ГАЙНЕТДИНОВА.

 

В Башкирии проходит первая выставка фотокорреспондентов газеты «Республика Башкортостан»
В Башкирии проходит первая выставка фотокорреспондентов газеты «Республика Башкортостан»
В Башкирии проходит первая выставка фотокорреспондентов газеты «Республика Башкортостан»
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"Стерлитамакский рабочий"

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