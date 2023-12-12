В Башкирии проходит первая выставка фотокорреспондентов газеты «Республика Башкортостан»

На выставке представлены работы сотрудников издания Раифа Бадыкова, Александра Данилова, Дмитрия Файзуллина, Рината Разапова, Вячеслава Стрижевского и Эльмиры Ильчигуловой.

На открытии «Ленты времени» присутствовал руководитель Издательского дома «Республика Башкортостан» Расул Сафаргалиев, который предложил в будущем организовать объединенную выставку фотокоров всех печатных изданий предприятия.

Выставка ждёт гостей до 31 декабря. Она проходит в Уфе на улице Ленина, 43.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

Фото Булата ГАЙНЕТДИНОВА.