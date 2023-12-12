Житель Башкирии вез маму в больницу и погиб в страшном ДТП на трассе М-5

По предварительной информации, водитель автомобиля "Лада Веста" совершая обгон выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan X-Trail. "Ладу" после столкновение отброило и она врезалась в машину «Вольво» с полуприцепом.

На месте ДТП погибли три человека - водитель «Лады Весты», его пассажир - женщина и водитель "Ниссана". Ещё две женщины - пассажиры обоих автомоблией госпитализированы. За рулём "Ниссана" находился житель Салаватского района 38-летний Альберт Султанов., который вёз в больницу Уфы свою маму.

У погибшего остались жена и двое детей школьного возраста. Его мама получила травмы.

Фото:ГИБДД Челябинской области, Vk.

Источник: ИА "Башинформ"