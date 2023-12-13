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13 Декабря , 17:10

Дмитрий Губерниев отреагировал на ситуацию с гостиницей для спортсменов – биатлонистов в Башкирии

Известный телекомментатор в социальных сетях  записал видео, в котором разбирается в ситуации с гостиницей в Уфе, куда приехали спортсмены, чтобы соревноваться во втором этапе Кубка Содружества, и оказались недовольны  предлагаемыми им условиями проживания.

Дмитрий Губерниев отреагировал на ситуацию с гостиницей для спортсменов – биатлонистов в Башкирии
Дмитрий Губерниев отреагировал на ситуацию с гостиницей для спортсменов – биатлонистов в Башкирии

Губерниев в своём посте объясняет, почему биатлонисты неправы. Он отмечает, что на стадионе в гостинице идет ремонт. И об этой ситуации спортсмены были предупреждены, у них был выбор места проживания.  Также популярный телеведущий подчеркнул, что Уфа максимально развивает этот вид спорта и создает все необходимые условия.

По словам главного тренера сборной Башкирии по биатлону Виктора Никитина,  жалоба российской биатлонистки на условия гостиницы является самопиаром. Он предлагает спортсменкам повысить популярность достижениями на лыжне.

Соревнования пройдут с 15 по 17 декабря.

Фото: Валерия Шахова

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