Пчеловод из Стерлитамакского района направил в зону СВО более 1 тонны меда

Мужчина является советником директора Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии и одним из самых опытных пчеловодов в нашей области, занимающихся этой сферой уже 40 лет.

Он получил знания в области пчеловодства в Башкирском сельскохозяйственном институте и Всесоюзном институте по пчеловодства в Рыбном, расположенном в Рязанской области. Позже он поработал на Улу-Телякской опытной станции по пчеловодству в Иглинском районе.

На данный момент Рустем занимается своим собственным пчеловодством. Его начальное пчелиное стадо состояло из 50 семей, а сейчас их количество составляет уже 660. В хозяйстве пчеловода установлено современное оборудование для переработки и упаковки меда. Благодаря его усердию и высокому качеству башкирского меда, который отличается натуральным вкусом и целебными свойствами, имя этого пчеловода стало известно даже за пределами страны, таких как Канада, Америка и Китай. Предприниматель из Башкортостана уже не первый год поставляет свою продукцию в эти страны. В будущем Рустем планирует основать собственную компанию по продаже меда в КНР. Соразмерно значительному выпуску меда в 25 тонн в текущем году в хозяйстве Рустема Резбаева, это заметный вклад в общий государственный капитал республики. Предварительные данные свидетельствуют о том, что лишь в Башкортостане в 2023 году было собрано 6 тысяч тонн меда, что является значительным результатом, учитывая не самые благоприятные климатические условия.

Фото с личной страницы Радия Хабирова в социальной сети "Вконтакте".