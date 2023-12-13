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13 Декабря , 10:29

В Башкирии на дискуссионной встрече мэр и молодёжь Стерлитамака генерировали идеи для города

"Диалог на равных" главы администрации городского округа Рустема Газизова с молодёжью собрала в Республиканском молодёжном психологическом центре школьников, студентов и молодых специалистов, которые уже сегодня участвуют в развитии родного города.

В Башкирии на дискуссионной встрече мэр и молодёжь Стерлитамака генерировали идеи для города
В Башкирии на дискуссионной встрече мэр и молодёжь Стерлитамака генерировали идеи для города

Возможность вести диалог с мэром получили ребята-активисты, юные общественники, победители всероссийских конкурсов, авторы креативных идей, а также участники проекта «Школа юных журналистов «Автор».

Модератором события выступила председатель Общественной палаты Евгения Долгих. По атмосфере беседа была близка к формату «встреча без галстуков»: участники искренне, просто и разумно говорили друг с другом о вещах, которые их действительно волнуют.

Где будет располагаться Центр молодёжи, в котором каждый сможет реализовать свой творческий потенциал? Как город сегодня поддерживает молодых педагогов? Что конкретно делается для того, чтобы улучшить нашу экологию? Как решаются проблемы буллинга и курения вейпов? Где могут работать подростки летом? Об этом и многом другом спикер и ребята размышляли вместе, и в этом диалоге рождались варианты решений.     

Ответы главы администрации на самые интересные и актуальные вопросы нашего будущего читайте в субботнем выпуске «Стерлитамакского рабочего».

Автор:Екатерина Яковлева
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