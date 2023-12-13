В Стерлитамаке прошло торжественное закрытие молодежного форума "Новые грани"

По словам организаторов, форум «Новые грани» - это взаимное сотрудничество между предприятиями и организациями Стерлитамака, а также студенческими сообществами и школьными активистами.

Более тысячи человек в этот раз стали участниками форума, которые разрабатывали собственные проекты и идеи для реализации себя, как в профессиональном, так и в личном отношении.

Почетными гостями торжественной церемонии закрытия форума, которое прошло 12 декабря в городском дворце культуры «Сода», стали председатель Совета городского округа Сергей Бойков, заместитель главы администрации Стерлитамака Павел Шорохов и председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан Гузель Мирошниченко.

— В ходе молодежного форума были проведены деловые встречи с интересными и успешными людьми города, принять участие в тренингах и мастер-классах, проявить себя. Форум включал в себя 3 больших кластера: кластер рабочей молодёжи, кластер студенчества и кластер обучающихся старших классов. Самое главное приобретение этого форума – это общение, которое образовалось между нами. Материальным отображением стали ваши проекты, которых всего было 25. Все ваши идеи лягут в основу социальных инициатив, которые в будущем будут реализовываться в нашем городе, - отметил председатель Совета городского округа Сергей Бойков в своем приветственном слове.

Финальным аккордом образовательного форума «Новые грани» стал творческий конкурс «Студенческие встречи. Новые грани», его участниками стали талантливые студенты 12 колледжей города. Основной задачей для них было подготовить яркую 10-минутную концертную программу. Кто-то подготовил танцевальные номера, кому-то захотелось покорить членов жюри прекрасным исполнением песен, другие конкурсанты решили брать звание победителей юмором, показав студенческую жизнь в КВНе. В общем, каждый получил возможность проявить свои таланты и способности.

Но лучшими стали всего три команды!

3 место получили студенты филиала Уфимского колледжа индустрии и питания, на 2-м месте – Стерлитамакский филиал УУНиТ, 1 место завоевали обучающиеся Башкирского республиканского колледжа культуры и искусств.

Победители и призеры конкурса получили дипломы и денежные сертификаты. Поздравляем!

Фото Тамары Андреевой.