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14 Декабря , 17:47

В Башкирии в этом году по программе "Земский доктор" выплачены 144,5 млн рублей

Финансы были направлены для поддержки медицинских работников, по информации министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина. Он подчеркнул, что эта программа, а также "Земский фельдшер", являются важными и эффективными мерами поддержки.  

В Башкирии в этом году по программе "Земский доктор" выплачены 144,5 млн рублей
В Башкирии в этом году по программе "Земский доктор" выплачены 144,5 млн рублей

Министр рассказал, что в текущем году 81 врач и 48 медработников со средним образованием получили выплаты в общей сумме 144,5 миллионов рублей. По программе "Земский фельдшер" 33 сотрудника получили по 500 тысяч рублей. Также благодаря запросу министерства здравоохранения республики, федеральное ведомство предоставило дополнительное финансирование в размере 88,250 миллионов рублей, что позволит привлечь еще 84 медицинских работника к участию в программе.

Напомним, что на прямой линии Президент России предложил увеличить размер выплат по программе "Земский доктор" до 2 млн рублей.

Источник: ИА "Башинформ" 

Фото:Эдуард Кускарбеков

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