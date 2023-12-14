В Башкирии в этом году по программе "Земский доктор" выплачены 144,5 млн рублей

Министр рассказал, что в текущем году 81 врач и 48 медработников со средним образованием получили выплаты в общей сумме 144,5 миллионов рублей. По программе "Земский фельдшер" 33 сотрудника получили по 500 тысяч рублей. Также благодаря запросу министерства здравоохранения республики, федеральное ведомство предоставило дополнительное финансирование в размере 88,250 миллионов рублей, что позволит привлечь еще 84 медицинских работника к участию в программе.

Напомним, что на прямой линии Президент России предложил увеличить размер выплат по программе "Земский доктор" до 2 млн рублей.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:Эдуард Кускарбеков