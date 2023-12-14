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14 Декабря , 18:10

В Стерлитамаке передали награды родственникам пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны стерлитамаковца

Сегодня, 14 декабря, в историко-краеведческом музее прошла церемония передачи медалей «За отвагу», «За боевые заслуги» и «Оборону Ленинграда» уроженца города Стерлитамака Кириченко Василия Григорьевича, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны, его родственникам.

В Стерлитамаке передали награды родственникам пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны стерлитамаковца
В Стерлитамаке передали награды родственникам пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны стерлитамаковца

- Василий Григорьевич, действительно, был сыном своей Родины, героем. И это подтверждают его награды за военные заслуги. Медали были обнаружены в Псковской области, они сопровождали Василия Григорьевича в его последнем сражении. Это очень серьезные медали, к тому же мало у кого в 1943 году их было в таком количестве. Его дело, защиту своего Отечества, в наше время продолжил его потомок Арсений Кузьменко, героически погибший в зоне СВО. Низкий поклон за героическую историю вашей семьи. Участие нашего отряда не такое большое, мы выступили в роли посредников. Передали нам медали поисковики из Псковской области, которые нашли останки Василия Григорьевича еще в 2017 году, но удалось определить данные недавно, - обратился к внукам погибшего героя командир поискового отряда "Чёрный генерал" им. Д.Б.Мурзина Артур Резяпов.

Фотографии Эллины Кокуриной.

В Стерлитамаке передали награды родственникам пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны стерлитамаковца
В Стерлитамаке передали награды родственникам пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны стерлитамаковца
В Стерлитамаке передали награды родственникам пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны стерлитамаковца
В Стерлитамаке передали награды родственникам пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны стерлитамаковца
В Стерлитамаке передали награды родственникам пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны стерлитамаковца
В Стерлитамаке передали награды родственникам пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны стерлитамаковца
В Стерлитамаке передали награды родственникам пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны стерлитамаковца
В Стерлитамаке передали награды родственникам пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны стерлитамаковца
В Стерлитамаке передали награды родственникам пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны стерлитамаковца
В Стерлитамаке передали награды родственникам пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны стерлитамаковца
В Стерлитамаке передали награды родственникам пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны стерлитамаковца
В Стерлитамаке передали награды родственникам пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны стерлитамаковца
В Стерлитамаке передали награды родственникам пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны стерлитамаковца
В Стерлитамаке передали награды родственникам пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны стерлитамаковца
В Стерлитамаке передали награды родственникам пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны стерлитамаковца
Автор:Эльвира Рахимова
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