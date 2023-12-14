Владимир Путин: о росте цен на яйца и освобождении пенсионеров от банковской комиссии при оплате ЖКХ

Президент также затронул проблему роста тарифов на услуги ЖКХ, отметив, что они должны увеличиваться постепенно и мягко. Он объяснил, что в некоторых регионах тарифы не повышались более полутора лет, в то время как пенсии были проиндексированы на 22 процента за это время. С целью облегчения жизни пенсионеров, комиссия при оплате ЖКХ через платежные системы будет отменена для всех пенсионеров на всей территории России.

Таким образом, Президент Владимир Путин обратил внимание на проблемы роста цен на яйца и роста тарифов на ЖКХ, а также обещал принять меры для их урегулирования.

Источник и фото : ИА "Башинформ"