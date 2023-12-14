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14 Декабря , 17:02

Владимир Путин: о росте цен на яйца и освобождении пенсионеров от банковской комиссии при оплате ЖКХ

В ходе прямой линии Президент России Владимир Путин отметил, что стоимость куриного яйца выросла на 40 процентов и даже больше в некоторых регионах. Он указал, что появился значительный спрос, связанный с улучшением экономического положения населения. Сам президент тоже является поклонником яичницы, но признал, что рост спроса и недостаток производства привели к такому скачку цен. Однако Путин заверил, что данная ситуация будет исправлена в ближайшее время в результате принятия соответствующих решений. Он выразил сожаление и извинения за эту ошибку правительства, подчеркнув, что уже несколько недель ведутся переговоры с Министерством сельского хозяйства по этому вопросу.

Владимир Путин: о росте цен на яйца и освобождении пенсионеров от банковской комиссии при оплате ЖКХ
Владимир Путин: о росте цен на яйца и освобождении пенсионеров от банковской комиссии при оплате ЖКХ

Президент также затронул проблему роста тарифов на услуги ЖКХ, отметив, что они должны увеличиваться постепенно и мягко. Он объяснил, что в некоторых регионах тарифы не повышались более полутора лет, в то время как пенсии были проиндексированы на 22 процента за это время. С целью облегчения жизни пенсионеров, комиссия при оплате ЖКХ через платежные системы будет отменена для всех пенсионеров на всей территории России.

Таким образом, Президент Владимир Путин обратил внимание на проблемы роста цен на яйца и роста тарифов на ЖКХ, а также обещал принять меры для их урегулирования.

Источник и фото : ИА "Башинформ" 

 

Владимир Путин: о росте цен на яйца и освобождении пенсионеров от банковской комиссии при оплате ЖКХ
Владимир Путин: о росте цен на яйца и освобождении пенсионеров от банковской комиссии при оплате ЖКХ
Владимир Путин: о росте цен на яйца и освобождении пенсионеров от банковской комиссии при оплате ЖКХ
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