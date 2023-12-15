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15 Декабря , 16:26

Глава Башкирии оценил оказываемую помощь бойцам СВО жителями деревни Туркменево

Поездка Радия Хабирова в Баймакский район началась с посещения сельского дома культуры в деревне 1-е Туркменево, который в рамках национального проекта "Культура" был отремонтирован.

Глава Башкирии оценил оказываемую помощь бойцам СВО жителями деревни Туркменево
Глава Башкирии оценил оказываемую помощь бойцам СВО жителями деревни Туркменево

В ходе ремонта строители заменили крышу, установили новые окна и двери, а также улучшили электроснабжение и вентиляцию. Проект также позволил приобрести новые кресла для зрительного зала, компьютеры и оргтехнику, а также создать новую сценическую одежду.

Здесь же находится музей, посвященный выдающемуся артисту БАССР, Гате Сулейманову, а также можно погрузиться в богатую историю села и совхоза "Ирандыкский". Радию Хабирову была вручена книга о курае, написанная Гатой Сулеймановым. Издание было осуществлено с помощью гранта от главы республики. Глава Башкирии общался с местными жителями, которые выразили благодарность за ремонт клуба и средней школы. Кроме того, глава региона посетил швейную мастерскую, где жители деревни шьют специальную одежду для участников военной операции. Местные швеи попросили Радия Хабирова о помощи с приобретением новых швейных машин. В ответ на это, руководитель республики выдал соответствующие поручения и поблагодарил женщин за их вклад и помощь бойцам, проходящим службу в зоне СВО.

Фото: ИА "Башинформ".

Автор:Эльвира Рахимова
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