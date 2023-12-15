Глава Башкирии помог завязать шнурки маленькому школьнику

Встретившись с местными школьниками, он пообщался с ними и принял их в «Орлята». Глава Башкирии готов был уже уйти, когда вдруг заметил, что у одного из мальчиков развязаны шнурки. Необходимость помочь не заставила себя долго ждать, ведь сам Радий Хабиров – заботливый отец многодетной семьи. С легкостью и по-отечески он приблизился к мальчику и аккуратно завязал его шнурки, чтобы предотвратить возможное падение и получение ушибов. Известно, что юный мальчик носит имя Канзафар Атангулов и учится во втором классе.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ"