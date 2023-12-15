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15 Декабря , 12:06

Политологи из Башкирии прокомментировали прямую линию Владимира Путина

В минувший четверг, 14 декабря, страна обратила внимание на президента Владимира Путина, который провел масштабную пресс-конференцию и прямую линию, продолжающуюся более четырех часов. Эксперты из нашей республики высказали свое мнение о главных заявлениях государственного главы.

Политологи из Башкирии прокомментировали прямую линию Владимира Путина
Политологи из Башкирии прокомментировали прямую линию Владимира Путина

«Стоит отметить, что журналисты предлагали общерегиональные проблемы или проблемы целых социальных групп, а не только свои личные интересы, выступая в роли голоса общественности», - заявил кандидат политических наук Кирилл Фадеев.

«Были освещены темы, которые станут ключевыми в избирательной кампании нынешнего президента. Важно упомянуть СВО, поддержку мобилизованных и их семей, а также вопросы социально-экономического развития», - говорит политолог Николай Евдокимов.

«В Башкирии экономический рост сконцентрирован на удовлетворении потребностей людей, поэтому цены на куриное мясо и яйца не такие высокие, как в других регионах. Кроме того, некоторые экономические показатели превосходят средний уровень в России», - считает доктор экономических наук Ильдар Зулькарнай.

«Итог прямой линии послужит основой для срочных решений по обращениям. Мы будем обратиться к органам власти, прокуратуре и другим контрольно-надзорным органам по вопросам жителей нашей республики», - говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта Виталий Брыкин.

«Глава Башкирии многократно говорил о необходимости адаптации военнослужащих к гражданской жизни. Мы видим, что наши парни становятся депутатами, а те, кто получил серьезные ранения, трудоустраиваются в военкоматах. Мы очень заботимся о каждом военнослужащем и будущее для них многообещающее», - убежден советник Главы РБ по вопросам патриотического воспитания Валентин Солодовник.

«За последние 6 месяцев мы получили более 9 тыс. обращений в наш филиал, из них более 13 тыс. были успешно решены. Основные запросы касались поддержки, ветеранского удостоверения, юридической и медицинской помощи, государственных выплат, связанных со службой в специальных операциях», - сообщает руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в Башкирии Гульнур Кульсарина.

«В период нестабильности, когда одно важное событие (пандемия коронавируса) сменяется другим (СВО), люди начинают искать опору и защиту. И в такие моменты органы власти становятся этой опорой. Прямая линия имела огромное лечебное значение, так как она охватывала проблемы, беспокоящие наших граждан прямо сейчас», - отмечает политолог Александр Кобыскан.

«Прямая линия с Президентом началась с обсуждения вопросов социально-экономического развития. Он даже держал перед собой таблицу с данными, что подчеркивает контроль за этими вопросами. Более того, это явно волнует президента. И его экономические знания и умение работать с цифрами подтверждают, что он владеет информацией о состоянии экономики в стране», - делится доктор экономических наук Рустем Ахунов.

«Башкирия активно развивает систему здравоохранения, включая укрепление первичного уровня медицинской помощи. Только в этом году в регионе было открыто 84 ФАПа. Задание Президента по улучшению социальных условий, в частности, повышение программы поддержки «Земского доктора», поможет привлечь больше медицинских специалистов и выпускников медицинских вузов в сельскую местность, решив тем самым проблему кадрового дефицита», - отмечает ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов.

Источник: ИА "Башинформ" 

Фото: Ксения Калинина 

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