Политологи из Башкирии прокомментировали прямую линию Владимира Путина

«Стоит отметить, что журналисты предлагали общерегиональные проблемы или проблемы целых социальных групп, а не только свои личные интересы, выступая в роли голоса общественности», - заявил кандидат политических наук Кирилл Фадеев.

«Были освещены темы, которые станут ключевыми в избирательной кампании нынешнего президента. Важно упомянуть СВО, поддержку мобилизованных и их семей, а также вопросы социально-экономического развития», - говорит политолог Николай Евдокимов.

«В Башкирии экономический рост сконцентрирован на удовлетворении потребностей людей, поэтому цены на куриное мясо и яйца не такие высокие, как в других регионах. Кроме того, некоторые экономические показатели превосходят средний уровень в России», - считает доктор экономических наук Ильдар Зулькарнай.

«Итог прямой линии послужит основой для срочных решений по обращениям. Мы будем обратиться к органам власти, прокуратуре и другим контрольно-надзорным органам по вопросам жителей нашей республики», - говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта Виталий Брыкин.

«Глава Башкирии многократно говорил о необходимости адаптации военнослужащих к гражданской жизни. Мы видим, что наши парни становятся депутатами, а те, кто получил серьезные ранения, трудоустраиваются в военкоматах. Мы очень заботимся о каждом военнослужащем и будущее для них многообещающее», - убежден советник Главы РБ по вопросам патриотического воспитания Валентин Солодовник.

«За последние 6 месяцев мы получили более 9 тыс. обращений в наш филиал, из них более 13 тыс. были успешно решены. Основные запросы касались поддержки, ветеранского удостоверения, юридической и медицинской помощи, государственных выплат, связанных со службой в специальных операциях», - сообщает руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в Башкирии Гульнур Кульсарина.

«В период нестабильности, когда одно важное событие (пандемия коронавируса) сменяется другим (СВО), люди начинают искать опору и защиту. И в такие моменты органы власти становятся этой опорой. Прямая линия имела огромное лечебное значение, так как она охватывала проблемы, беспокоящие наших граждан прямо сейчас», - отмечает политолог Александр Кобыскан.

«Прямая линия с Президентом началась с обсуждения вопросов социально-экономического развития. Он даже держал перед собой таблицу с данными, что подчеркивает контроль за этими вопросами. Более того, это явно волнует президента. И его экономические знания и умение работать с цифрами подтверждают, что он владеет информацией о состоянии экономики в стране», - делится доктор экономических наук Рустем Ахунов.

«Башкирия активно развивает систему здравоохранения, включая укрепление первичного уровня медицинской помощи. Только в этом году в регионе было открыто 84 ФАПа. Задание Президента по улучшению социальных условий, в частности, повышение программы поддержки «Земского доктора», поможет привлечь больше медицинских специалистов и выпускников медицинских вузов в сельскую местность, решив тем самым проблему кадрового дефицита», - отмечает ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Ксения Калинина