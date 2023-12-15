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15 Декабря , 15:30

Участника СВО из Башкирии не раз спас от гибели вековой дуб

29-летний боец с позывным Тохн, уроженец Бирска, рассказал корреспондентам местной газеты «Победа» о том, как проходит его служба в зоне СВО. Мужчина ушел на передовую добровольцем в мае текущего года, контракт заключил на 2-летний период. За недолгое время службы он испытал немало опасных моментов.

Участника СВО из Башкирии не раз спас от гибели вековой дуб
Участника СВО из Башкирии не раз спас от гибели вековой дуб

Так, 2 раза его спас вековой дуб от разрыва польской мины и 1 раз от кассетного снаряда. Кроме того, есть у военного еще один талисман, который оберегает его каждый день – это плюшевый медведь, которого ему подарил его 5-летний сын со словами, чтобы они обязательно вернулись домой вдвоем. По признанию мужчины, медведь всегда рядом.

А еще с ними живет смышленый кот по кличке Хохол. Пушистый товарищ предупреждает военных об опасном прилете.

Сейчас мужчина пребывает в недельном отпуске, проводит время с семьей, но мысли о службе не отпускают. Говорит, что хочет вернуться к своим товарищам, которые за это время стали родными.

Получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17;
8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото: газета "Победа".

Автор:Эльвира Рахимова
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