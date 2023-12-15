Участника СВО из Башкирии не раз спас от гибели вековой дуб

Так, 2 раза его спас вековой дуб от разрыва польской мины и 1 раз от кассетного снаряда. Кроме того, есть у военного еще один талисман, который оберегает его каждый день – это плюшевый медведь, которого ему подарил его 5-летний сын со словами, чтобы они обязательно вернулись домой вдвоем. По признанию мужчины, медведь всегда рядом.

А еще с ними живет смышленый кот по кличке Хохол. Пушистый товарищ предупреждает военных об опасном прилете.

Сейчас мужчина пребывает в недельном отпуске, проводит время с семьей, но мысли о службе не отпускают. Говорит, что хочет вернуться к своим товарищам, которые за это время стали родными.

Получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото: газета "Победа".