Гимнастки Стерлитамака успешно выступили на Всероссийских соревнованиях

Среди 200 гимнастов из 23 регионов страны, были в том числе и гимнастки из Стерлитамака, которые успешно представили не только свой город, но и Башкирию.
Воспитанницы спортивной школы Олимпийского резерва пополнили свои копилки достойным количеством заслуженных наград!
Сабина Кайгулова МС – 1 место (брусья).
Лариса Семниева МС - 3 место (бревно).
Полина Суховерская МС - 1 место (вольные упражнения).
Ира Рогожина КМС - 1 место (брусья), 2 место (бревно), 3 место в многоборье.
Поздравляем спортсменок и их тренеров с отличными результатами и желаем новых побед!
Фото: Спортивная школа Олимпийского резерва.