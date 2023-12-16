Гимнастки Стерлитамака успешно выступили на Всероссийских соревнованиях

Среди 200 гимнастов из 23 регионов страны, были в том числе и гимнастки из Стерлитамака, которые успешно представили не только свой город, но и Башкирию.

Воспитанницы спортивной школы Олимпийского резерва пополнили свои копилки достойным количеством заслуженных наград!

Сабина Кайгулова МС – 1 место (брусья).

Лариса Семниева МС - 3 место (бревно).

Полина Суховерская МС - 1 место (вольные упражнения).

Ира Рогожина КМС - 1 место (брусья), 2 место (бревно), 3 место в многоборье.

Поздравляем спортсменок и их тренеров с отличными результатами и желаем новых побед!

Фото: Спортивная школа Олимпийского резерва.