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16 Декабря , 14:07

Гимнастки Стерлитамака успешно выступили на Всероссийских соревнованиях

В Саранске состоялись традиционные всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы заслуженного тренера СССР Л.Я. Аркаева, куда съехались сильнейшие спортсмены со всей России.

Гимнастки Стерлитамака успешно выступили на Всероссийских соревнованиях
Гимнастки Стерлитамака успешно выступили на Всероссийских соревнованиях

Среди 200 гимнастов из 23 регионов страны, были в том числе и гимнастки из Стерлитамака, которые успешно представили не только свой город, но и Башкирию.

Воспитанницы спортивной школы Олимпийского резерва пополнили свои копилки достойным количеством заслуженных наград!

Сабина Кайгулова МС – 1 место (брусья).

Лариса Семниева МС - 3 место (бревно).

Полина Суховерская МС - 1 место (вольные упражнения).

Ира Рогожина КМС - 1 место (брусья), 2 место (бревно), 3 место в многоборье.

Поздравляем спортсменок и их тренеров с отличными результатами и желаем новых побед!

Фото: Спортивная школа Олимпийского резерва.

Автор:Эльвира Рахимова
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