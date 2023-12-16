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16 Декабря , 16:20

Из Башкирии в зону СВО отправлена новая гуманитарная партия

Сети для маскировки изготовлены в ТЦ «Аструм» г. Стерлитамака, здесь же идёт приём  вещей, необходимых фронту

Из Башкирии в зону СВО отправлена новая гуманитарная партия
Из Башкирии в зону СВО отправлена новая гуманитарная партия

Из ТЦ «Аструм» в зону спецоперации отправили 66 сетей для зимней маскировки общей площадью 396 квадратных метров. Со слов заместителя директора центра Даниса Гатауллина, всего с февраля 2023 этого года здесь было изготовлено и направлено на фронт 2 492 маскировочных сети площадью 14 952 квадратных метров. Волонтеры собрали 35 индивидуальных подарков для наших защитников, кроме этого направили для нужд военного госпиталя комплекты постельного белья. Продолжаем сбор материала для изготовления зимних маскировочных сетей.
Желающих помочь ждём с 10 до 19 часов (ул.Комсомольская, 5, третий этаж).
Вопросы можно задать по телефонам: +7-917-456-15-30; +7-917-360-32-45.

Из Башкирии в зону СВО отправлена новая гуманитарная партия
Из Башкирии в зону СВО отправлена новая гуманитарная партия
Из Башкирии в зону СВО отправлена новая гуманитарная партия
Из Башкирии в зону СВО отправлена новая гуманитарная партия
Из Башкирии в зону СВО отправлена новая гуманитарная партия
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"Стерлитамакский рабочий"

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