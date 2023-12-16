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16 Декабря , 17:09

Крупный пожар в Башкирии оставил 6 семей без крыши над головой

В Иглинском районе, в селе Тавтиманово, накануне произошел крупный пожар. В третьем часу ночи на улице Вокзальной загорелся дом, в котором находились шесть квартир. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки, а именно она стала источником пламени на веранде одной из квартир. Первыми возгорание обнаружили дети. После этого они оперативно предупредили своих соседей, чтобы они также вовремя покинули опасную зону.

Крупный пожар в Башкирии оставил 6 семей без крыши над головой
Крупный пожар в Башкирии оставил 6 семей без крыши над головой

Пламя очень быстро распространилось внутри квартиры и затем перекинулось на крышу здания. Для тушения пожара было задействовано 13 человек и 5 единиц пожарной техники. Потушить все открытое горение заняло более трех часов.

Согласно сообщениям МЧС Башкирии, огонь успел охватить три квартиры и весь чердачок жилого дома. В данный момент рассматривается вопрос о том, где будут жить пострадавшие жильцы дома. Необходимо найти новое место проживания для этих людей, которые потеряли свои дома из-за этой страшной трагедии.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ. 

 

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