Крупный пожар в Башкирии оставил 6 семей без крыши над головой

Пламя очень быстро распространилось внутри квартиры и затем перекинулось на крышу здания. Для тушения пожара было задействовано 13 человек и 5 единиц пожарной техники. Потушить все открытое горение заняло более трех часов.

Согласно сообщениям МЧС Башкирии, огонь успел охватить три квартиры и весь чердачок жилого дома. В данный момент рассматривается вопрос о том, где будут жить пострадавшие жильцы дома. Необходимо найти новое место проживания для этих людей, которые потеряли свои дома из-за этой страшной трагедии.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ.