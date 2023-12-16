Многодетный отец из Башкирии стал добровольцем и отправился служить на СВО

Боец с позывным «Низам» вступил в ряды добровольцев еще в марте текущего года.

По словам мужчины, он не может остаться в стороне и отметил, что команда отлично экипирована и ежемесячно получает зарплату.

В настоящее время "Низам" проходит реабилитацию после полученного ранения. Как только он полностью поправится, он вернется на передовую, чтобы быть рядом со своими товарищами.

Получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото: ИА "Башинформ".