Синоптики Башкирии дали прогноз погоды на предстоящие выходные

В субботу, 16 декабря, в западном регионе выпадет небольшое количество снега. Ветер будет умеренным и южным. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах от -7 до -12 градусов по Цельсию.

В воскресенье, 17 декабря, прогнозируется продолжение небольшого снега в разных районах Башкирии, с периодами умеренного интенсивности. Ветер будет дуть с южного и юго-западного направлений с умеренной силой. Ночью столбик термометра опустится до -10...-15 градусов, а дневная температура составит -6...-11 градусов.

Фото Эльвиры Рахимовой.