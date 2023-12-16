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16 Декабря , 10:42

Синоптики Башкирии дали прогноз погоды на предстоящие выходные

Специалисты Башкирии сообщают, что в выходные в республике сохранится благоприятная погода.

Синоптики Башкирии дали прогноз погоды на предстоящие выходные
Синоптики Башкирии дали прогноз погоды на предстоящие выходные

В субботу, 16 декабря, в западном регионе выпадет небольшое количество снега. Ветер будет умеренным и южным.  Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах от -7 до -12 градусов по Цельсию.

В воскресенье, 17 декабря, прогнозируется продолжение небольшого снега в разных районах Башкирии, с периодами умеренного интенсивности. Ветер будет дуть с южного и юго-западного направлений с умеренной силой. Ночью столбик термометра опустится до -10...-15 градусов, а дневная температура составит -6...-11 градусов.

Фото Эльвиры Рахимовой.

 

Автор:Эльвира Рахимова
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