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17 Декабря , 15:37

После аномальных морозов в Башкирии ожидается снежная и тёплая погода

В начале следующей недели синоптики региона сообщили о потеплении до уровня -4 градуса. Прошлую неделю стационирование антициклона над Уралом лишило республику осадков, как отметили представители Башгидромета.

После аномальных морозов в Башкирии ожидается снежная и тёплая погода
После аномальных морозов в Башкирии ожидается снежная и тёплая погода

Понедельник, 18 декабря, принесет местами небольшой снег, иногда умеренный. Ветер будет с юго-запада, южный умеренный. Ночью температура воздуха опустится до -10, -15 градусов, при выявлении облачности даже до -20 градусов. Днем ожидается -5, -10 градусов.

Во вторник, 19 декабря, прогнозируется повторение небольших снегопадов, иногда умеренных. Ветер будет дуть со стороны юго-запада, умеренно чувствительный. Ночью температура воздуха будет содержаться в рамках -7, -12 градусов, а при прояснениях может опуститься до -17 градусов. Днем ожидается -4, -9 градусов.

Источник: Башгидромет РБ

Фото Регины Шангареевой 

После аномальных морозов в Башкирии ожидается снежная и тёплая погода
После аномальных морозов в Башкирии ожидается снежная и тёплая погода
После аномальных морозов в Башкирии ожидается снежная и тёплая погода
После аномальных морозов в Башкирии ожидается снежная и тёплая погода
После аномальных морозов в Башкирии ожидается снежная и тёплая погода
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