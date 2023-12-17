Спасатели из Башкирии, сопровождавшие гумконвой, помогли водителю, попавшему в ДТП

Как сообщил глава Госкомитета РБ по ЧС, Кирилл Первов, в своем телеграмм-канале, сотрудники ведомства заметили, что автомобиль Chevrolet Cobalt скатился в кювет и столкнулся со столбом, служившим заградительным ограждением. Незамедлительно передав эту информацию начальнику колонны, они решили остаться на месте происшествия и оказать помощь водителю. Спасатели прикрепили буксирный трос к автомобилю и вытащили его на дорогу. К счастью, в результате происшествия водитель не пострадал. После убедительной проверки состояния мужчины, спасатели вернулись в свою колонну, продолжая свою миссию.

Фото из канал-телаграма Кирилла Первова