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17 Декабря , 16:52

Спасатели из Башкирии, сопровождавшие гумконвой, помогли водителю, попавшему в ДТП

Во время сопровождения гуманитарного конвоя, спасатели из Башкирии оказали помощь водителю, попавшему в ДТП на территории Ростовской области.

Спасатели из Башкирии, сопровождавшие гумконвой, помогли водителю, попавшему в ДТП
Спасатели из Башкирии, сопровождавшие гумконвой, помогли водителю, попавшему в ДТП

Как сообщил глава Госкомитета РБ по ЧС, Кирилл Первов, в своем телеграмм-канале, сотрудники ведомства заметили, что автомобиль Chevrolet Cobalt скатился в кювет и столкнулся со столбом, служившим заградительным ограждением. Незамедлительно передав эту информацию начальнику колонны, они решили остаться на месте происшествия и оказать помощь водителю. Спасатели прикрепили буксирный трос к автомобилю и вытащили его на дорогу. К счастью, в результате происшествия водитель не пострадал. После убедительной проверки состояния мужчины, спасатели вернулись в свою колонну, продолжая свою миссию.

Фото из канал-телаграма Кирилла Первова 

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