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17 Декабря , 11:03

В Башкирии озвучены итоги Всероссийской акции «Вода России». Среди награждённых – экологи из Стерлитамака

Благодарственные письма вручены Азату Хайбуллину  и  Лейсан  Туринской

В Башкирии озвучены итоги Всероссийской акции «Вода России». Среди награждённых – экологи из Стерлитамака
В Башкирии озвучены итоги Всероссийской акции «Вода России». Среди награждённых – экологи из Стерлитамака

Эта акция связана с федеральным проектом, касающимся  сохранение уникальных водных объектов. Более девяти с половиной миллионов россиян, поддержав акцию, занимались, в частности, очисткой берегов водоёмов. Отходов собрано столько, что они едва уместились в 91 тысячу грузовых автомобилей.

В число награждённых благодарственными  письмами  Министерства экологии Башкортостана вошли начальник Стерлитамакского территориального управления Минприроды РБ  Азат Хайбуллин  и ведущий специалист-эксперт Лейсан  Туринская.

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