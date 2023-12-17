В Башкирии озвучены итоги Всероссийской акции «Вода России». Среди награждённых – экологи из Стерлитамака

Эта акция связана с федеральным проектом, касающимся сохранение уникальных водных объектов. Более девяти с половиной миллионов россиян, поддержав акцию, занимались, в частности, очисткой берегов водоёмов. Отходов собрано столько, что они едва уместились в 91 тысячу грузовых автомобилей.

В число награждённых благодарственными письмами Министерства экологии Башкортостана вошли начальник Стерлитамакского территориального управления Минприроды РБ Азат Хайбуллин и ведущий специалист-эксперт Лейсан Туринская.