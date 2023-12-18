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18 Декабря , 16:03

В Межвузовском кампусе Уфы ученые БГМУ планируют разрабатывать новые психотропные препараты

В Межвузовском кампусе, который претендует на мировой уровень, ученые БГМУ заняты разработкой инновационных психотропных препаратов. Лаборатория фармакологии психотропных средств в университете была основана в 2023 году с одной целью - создание новых молекул лекарственных препаратов для лечения психических расстройств.

В Межвузовском кампусе Уфы ученые БГМУ планируют разрабатывать новые психотропные препараты
В Межвузовском кампусе Уфы ученые БГМУ планируют разрабатывать новые психотропные препараты

В рамках исследований проводятся работы, направленные не только на изучение нового класса биологически активных веществ, но и на поиск оригинальных веществ с нейропсихотропными эффектами среди других классов химических соединений.

«Создание новых лекарственных препаратов для лечения депрессивных расстройств является приоритетной задачей фармакологии. В последние десятилетия количество пациентов с такими заболеваниями стабильно растет во всем мире, а существующие препараты не всегда полностью удовлетворяют потребности клиники и имеют большое количество побочных эффектов. Наши исследования нацелены на решение этой проблемы и могут послужить основой для создания уникальных российских препаратов, которых пока нет на фармацевтическом рынке», - говорит заведующая Лабораторией фармакологии психотропных средств Ирина Никитина.

Под руководством профессора Никитиной в лаборатории проводятся работы по созданию новых молекул с антидепрессивным, нейропротективным и анальгетическим действием. Ученые также изучают средства, способные улучшить когнитивные функции, включая случаи ишемии мозга и инсультов. Кроме того, в лаборатории проводятся эксперименты для выявления механизма действия новых веществ, оценки их безопасности и разработки моделей психических расстройств.

Для проведения исследований лаборатория использует полный комплекс современных фармакологических методик, необходимых для доклинических испытаний препаратов с нейропсихотропным действием. Кроме того, они сотрудничают с другими научными учреждениями и вузами, такими как ИФМ БГМУ, УУНиТ и СПбГУ, чтобы изучить перспективные молекулы с использованием передовых технологий. Финансирование исследований осуществляется благодаря грантовой поддержке, включая Российский научный фонд, а также бюджетные субсидии для государственной поддержки молодых ученых в Республике Башкортостан.

В результате серии исследований были найдены оригинальные низкотоксичные вещества, превосходящие существующие препараты по эффективности и безопасности. Получены патенты в Российской Федерации, а также опубликованы статьи в ведущих международных журналах с высоким рейтингом.

После проведения полного цикла доклинических и клинических исследований эти молекулы могут стать новыми российскими лекарственными препаратами, которые не только повысят эффективность терапии психических расстройств, но и сократят ее стоимость для пациентов благодаря замене импортных аналогов.

 

Источник: Правительство РБ

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