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18 Декабря , 16:41

Владимир Путин добьётся того, чтобы уравнять волонтёров в правах

Президент России заявил об этом на пресс-конференции и прямой линии.

Владимир Путин добьётся того, чтобы уравнять волонтёров в правах
Владимир Путин добьётся того, чтобы уравнять волонтёров в правах

Вопрос о равенстве прав добровольцев из Донецкой и Луганской народных республик и других регионов России был задан волонтёром из ДНР, Микаэлем Миносяном. Он отметил, что каждый день волонтёры сталкиваются с опасностью жизни, выполняя гуманитарные миссии.

«Волонтёры из других регионов получают страховку при ранении, а их родственники - при гибели. Такие страховки не доступны для жителей ЛНР и ДНР. Мы также рискуем своей жизнью, как и волонтёры из других регионов. Просим уравнять нас в правах», - обратился волонтёр к президенту.

«Полностью согласен, все должны иметь равные права, независимо от того, был ли волонтёр гражданином России или нет. Это особенно важно для волонтёров, которые помогают нашим воинам и гражданским лицам, рискуют своей жизнью и здоровьем по зову сердца. Мы обязательно должны это сделать, и я буду стремиться к тому, чтобы соответствующие правила были установлены», - ответил Владимир Путин.

Президент также выразил благодарность россиянам за поддержку участников специальной военной операции. Он отметил, что государство обеспечивает бойцов на передовой всем необходимым, и никто не обязывает людей собирать гуманитарную помощь - они делают это добровольно.

Источник: ИА "Башинформ" 

Фото: скриншот видео 

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