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19 Декабря , 11:58

2024 год в Башкирии объявлен Годом заботы о людях с ОВЗ

В ходе Послания Государственному Собранию РБ Глава республики сообщил, что предстоящий год будет Годом заботы о людях с ОВЗ.

2024 год в Башкирии объявлен Годом заботы о людях с ОВЗ
2024 год в Башкирии объявлен Годом заботы о людях с ОВЗ

По словам руководителя региона, необходимо уделить особое внимание и заботу тем семьям, где есть особенные дети, а также людям с инвалидностью трудоспособного возраста. Он отметил необходимость создания доступной среды для их комфортной жизни и обучения, а также подчеркнул, что решение этих вопросов требует комплексного подхода.

Радий Хабиров отметил, что людей с ОВЗ можно назвать людьми с безграничными возможностями, которые тоже должны иметь возможность проживать полноценную жизнь.

Фото: ИА "Башинформ".

Автор:Эльвира Рахимова
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