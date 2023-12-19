2024 год в Башкирии объявлен Годом заботы о людях с ОВЗ

По словам руководителя региона, необходимо уделить особое внимание и заботу тем семьям, где есть особенные дети, а также людям с инвалидностью трудоспособного возраста. Он отметил необходимость создания доступной среды для их комфортной жизни и обучения, а также подчеркнул, что решение этих вопросов требует комплексного подхода.

Радий Хабиров отметил, что людей с ОВЗ можно назвать людьми с безграничными возможностями, которые тоже должны иметь возможность проживать полноценную жизнь.

Фото: ИА "Башинформ".