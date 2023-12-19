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19 Декабря , 11:38

Башкирия вошла в тройку лидеров среди туристов регионов ПФО

В прошлом году Башкортостан покорил сердца более 2 миллионов туристов, а в этом году их число увеличилось еще на 20%. Регион стал неотъемлемой частью тройки самых популярных мест Приволжского округа и занимает почетное 5-е место среди востребованных курортов в стране. Кроме того, Башкирии удалось привлечь рекордное финансирование от федерального правительства - почти 1,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал Глава республики, Радий Хабиров, выступая перед Госсобранием РБ.

Башкирия вошла в тройку лидеров среди туристов регионов ПФО
Башкирия вошла в тройку лидеров среди туристов регионов ПФО

Руководитель региона отметил, что благодаря успешному развитию туристической отрасли, растет привлекательность таких достопримечательностей, как Капова пещера, становится все больше желающих посетить Бурзянский район. За этот год там побывало около 100 тысяч туристов.

В будущем году предстоит работа по созданию гостиничного комплекса рядом историко-культурного центра «Шульган-Таш», Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе, продолжат развивать территорию геопарка «Торатау», строить новые кемпинги, пляжи и многое другое.

- Прошу минтуризма республики вплотную заняться программой адаптивного туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья, - сказал Радий Хабиров.

Фото: ИА "Башинформ".

Автор:Эльвира Рахимова
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