Башкирия вошла в тройку лидеров среди туристов регионов ПФО

Руководитель региона отметил, что благодаря успешному развитию туристической отрасли, растет привлекательность таких достопримечательностей, как Капова пещера, становится все больше желающих посетить Бурзянский район. За этот год там побывало около 100 тысяч туристов.

В будущем году предстоит работа по созданию гостиничного комплекса рядом историко-культурного центра «Шульган-Таш», Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе, продолжат развивать территорию геопарка «Торатау», строить новые кемпинги, пляжи и многое другое.

- Прошу минтуризма республики вплотную заняться программой адаптивного туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья, - сказал Радий Хабиров.

Фото: ИА "Башинформ".