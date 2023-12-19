На поддержку участников СВО в 2024 году Башкирия выделит 2,8 млрд рублей

Все средства будут направлены на закупку необходимой техники на передовой, противодронных ружей, автотранспорта, медикаментов, питания, стройматериалов и других неотъемлемых вещей. Затраты направлены на помощь нашим воинам в борьбе с врагом и сохранение их жизней, а также на боевые выплаты.

По словам руководителя региона, будут также выделены 1,8 млрд рублей на внутренние задачи, такие как поддержка ветеранов СВО, погибших и раненых солдат, а также осуществление около 40 региональных программ. Таким образом, на решение задач СВО из бюджета Башкирии выделят 4,6 млрд. р.

Фото: ИА "Башинформ".