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19 Декабря , 11:18

На поддержку участников СВО в 2024 году Башкирия выделит 2,8 млрд рублей

В следующем году Башкирия выделит 2,8 млрд рублей на поддержку добровольцев и мобилизованных. Кроме того, финансовую помощь оказывают неравнодушные граждане республики, предприятия и организации. Глава Башкортостана, Радий Хабиров, подчеркнул это в своем ежегодном послании Госсобранию республики.

На поддержку участников СВО в 2024 году Башкирия выделит 2,8 млрд рублей
На поддержку участников СВО в 2024 году Башкирия выделит 2,8 млрд рублей

Все средства будут направлены на закупку необходимой техники на передовой, противодронных ружей, автотранспорта, медикаментов, питания, стройматериалов и других неотъемлемых вещей. Затраты направлены на помощь нашим воинам в борьбе с врагом и сохранение их жизней, а также на боевые выплаты.

По словам руководителя региона, будут также выделены 1,8 млрд рублей на внутренние задачи, такие как поддержка ветеранов СВО, погибших и раненых солдат, а также осуществление около 40 региональных программ. Таким образом, на решение задач СВО из бюджета Башкирии выделят 4,6 млрд. р.
Фото: ИА "Башинформ".

Автор:Эльвира Рахимова
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