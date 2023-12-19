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19 Декабря , 15:29

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает пенсионеров от уплаты комуслуг

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно этому закону, гражданам, которые нуждаются в социальной помощи, больше не придется платить комиссии за перечисление платежей по коммунальным услугам и санкции за задержку или неполную оплату. Правительство РФ установит список категорий таких граждан.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает пенсионеров от уплаты комуслуг
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает пенсионеров от уплаты комуслуг

Ранее, на прямой линии, Президент объявил, что эта мера будет распространяться, в частности, на пенсионеров. Позже, на встрече с лидерами думских фракций, он пояснил, что имел в виду всех пенсионеров, а не только тех, кто имеет право на льготы, как было сказано ранее, сообщает ТАСС. Однако Путин добавил, что после этой описки правительство приняло решение включить всех пенсионеров в перечень граждан, которых не касается комиссия. "Вышло доброе недоразумение", - заключил он.

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года. Это благотворная новость для тысяч пенсионеров, которые смогут сэкономить свои скудные средства на дополнительных комиссиях.

Источник: ИА "Башинформ" 

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