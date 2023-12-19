Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает пенсионеров от уплаты комуслуг

Ранее, на прямой линии, Президент объявил, что эта мера будет распространяться, в частности, на пенсионеров. Позже, на встрече с лидерами думских фракций, он пояснил, что имел в виду всех пенсионеров, а не только тех, кто имеет право на льготы, как было сказано ранее, сообщает ТАСС. Однако Путин добавил, что после этой описки правительство приняло решение включить всех пенсионеров в перечень граждан, которых не касается комиссия. "Вышло доброе недоразумение", - заключил он.

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года. Это благотворная новость для тысяч пенсионеров, которые смогут сэкономить свои скудные средства на дополнительных комиссиях.

Источник: ИА "Башинформ"