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19 Декабря , 15:48

Путин утвердил закон, сохраняющий пособие при досрочном выходе мамы из декрета

Президент Российской Федерации подписал новый федеральный закон, который вносит изменения в трудовой кодекс страны. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин утвердил закон, сохраняющий пособие при досрочном выходе мамы из декрета
Путин утвердил закон, сохраняющий пособие при досрочном выходе мамы из декрета

Согласно этим изменениям, родители, выходящие на работу досрочно, смогут продолжать получать пособия по уходу за детьми до полутора лет. Также эти нормы будут распространяться на матерей, уволенных во время беременности и декретного отпуска в связи с ликвидацией организации, где они работали. Важно отметить, что это право будет также предоставляться тем, кто работает удаленно.

По существующим правилам, матери или отцы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, получают ежемесячное пособие до полутора лет, но только в случае, если не выходят на работу, работают на частичную ставку или работают дома.

Согласно новому закону, матери и отцы, работающие в гражданских должностях воинских формирований РФ на территории иностранных государств, также будут иметь право на ежемесячное пособие до полутора лет. То же самое касается матерей, проходящих военную службу по контракту, и родителей, служащих в органах внутренних дел, национальной гвардии, противопожарной службе, учреждениях уголовно-исполнительной системы и таможенных органах.

Президент России Владимир Путин предложил внедрить такую меру поддержки для работающих родителей на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Глава государства подчеркнул, что государственная поддержка должна служить дополнительным доходом, а не заменой основной заработной платы. Поэтому выплаты в виде декретных пособий должны продолжаться в течение всего периода, на который они предназначены, независимо от изменения дохода семьи.

Источник: ИА "Башинформ" 

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