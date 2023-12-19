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19 Декабря , 11:00

Радий Хабиров определил 3 основных блока задач развития Башкирии

Сегодня, 19 декабря, Глава Башкирии выступает с ежегодным Посланием перед депутатами Госсобрания РБ. Глава республики выдвинул в своем обращении 3 основных направления работы.

Первое направление состоит в активной реализации стратегии военной операции. Необходимо скоординировать все усилия и продолжать оказывать поддержку на передовой линии, помогать в формировании новых добровольческих отрядов и предоставлять гуманитарную помощь.

Второе направление - работа с ветеранами, инвалидами военных действий и их семьями. Очень важно сохранять память о них и помнить об их подвигах, оказывать медицинскую реабилитацию для бойцов и их близких, проводить патриотическую работу среди молодежи и противодействовать социальным потрясениям и конфликтам в стране. Задачи этого направления продолжают поддержку военной операции, только уже в тылу.

И третье направление работы, которое является неотъемлемой частью решения первых двух направлений - это продолжение планов и программ развития нашей республики. Крайне важно укреплять экономику и благосостояние населения, осуществлять инвестиционные, технологические и инфраструктурные проекты для дальнейшего повышения качества жизни людей.

Автор:Эльвира Рахимова
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