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19 Декабря , 12:04

Стало известно, какие повреждения получили дети в результате столкновения автобуса и грузовика

Согласно информации, предоставленной «Башинформ», во время дневного ДТП, произошедшего 18 декабря недалеко от села Алексеевка, столкнулись школьный автобус, который перевозил детей из Иглинского района на экскурсию, и грузовой автомобиль марки SHACMAN. В автобусе находилось 25 детей и четверо взрослых. По уточненным данным, 12 пострадавших потребовали медицинской помощи. Остальных детей доставили к месту назначения на резервном автобусе.  

Стало известно, какие повреждения получили дети в результате столкновения автобуса и грузовика
Стало известно, какие повреждения получили дети в результате столкновения автобуса и грузовика

В соответствии с информацией, полученной от агентства, удалось выяснить, какие травмы и повреждения получили ученики. Пострадали первоклассники и третьеклассники. Четверым из них потребовалась госпитализация: трое детей находятся в нейрохирургическом отделении больницы № 17, а один ребенок находится в отделении челюстно-лицевой хирургии РДКБ. У двух маленьких пациентов диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы лобной области. У одного ребенка была ушибленная рана губы, а у другого была ушибленная ссадина в левой окологлазничной области и сотрясение головного мозга.

Семеро школьников получили ушибы скуловой и лобной областей, а также мягких тканей головы и коленных суставов. После оказания медицинской помощи, их отпустили домой к родителям. 43-летний водитель школьного автобуса получил множественные ссадины и ушибы головы и лица. Врачи из 21-й больницы предоставили ему всю необходимую медицинскую помощь, и его госпитализация не потребовалась.

Источник:ИА "Башинформ" 

Фото: МЧС по РБ

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