Стало известно, какие повреждения получили дети в результате столкновения автобуса и грузовика

В соответствии с информацией, полученной от агентства, удалось выяснить, какие травмы и повреждения получили ученики. Пострадали первоклассники и третьеклассники. Четверым из них потребовалась госпитализация: трое детей находятся в нейрохирургическом отделении больницы № 17, а один ребенок находится в отделении челюстно-лицевой хирургии РДКБ. У двух маленьких пациентов диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы лобной области. У одного ребенка была ушибленная рана губы, а у другого была ушибленная ссадина в левой окологлазничной области и сотрясение головного мозга.

Семеро школьников получили ушибы скуловой и лобной областей, а также мягких тканей головы и коленных суставов. После оказания медицинской помощи, их отпустили домой к родителям. 43-летний водитель школьного автобуса получил множественные ссадины и ушибы головы и лица. Врачи из 21-й больницы предоставили ему всю необходимую медицинскую помощь, и его госпитализация не потребовалась.

Источник:ИА "Башинформ"

Фото: МЧС по РБ