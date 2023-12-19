В 2024 году на программу "фонящих" дорог в Башкирии выделят 5 миллиардов рублей

Эти усилия позволят завершить строительство Восточного выезда раньше запланированного срока и через пару месяцев открыть движение по нему. Сейчас активно идут работы на трассе М-12, которая протянется более чем на 200 километров через нашу территорию. Эта дорого будет готова уже через год. Затем будут восстанавливаться близлежащие дороги, которые пострадали во время строительства, в течение двух лет.

Он также сообщил, что в 2024 году начнется реконструкция участка трассы Р-240 от Стерлитамака до Зиргана с расширением до четырех полос. Завершается строительство автодороги Бирск-Тастуба-Сатка, продолжается работа по увеличению пропускной способности трасс М-5 и М-7.

"В этом году мы начали наш проект под названием "фонящие дороги", выделив на него 4 миллиарда рублей. Я вижу, что это начинание было тепло принято людьми. В следующем году мы увеличим финансирование программы до 5 миллиардов", - сказал Радий Хабиров.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Олег Яровиков