В одном районе Башкирии открылся новый ФАП

Этот новый ФАП оснащен всем необходимым для предоставления плановой, неотложной и экстренной помощи населению. В нем имеются подключения к коммуникациям, холодное и горячее водоснабжение, а также электричество.

Более 480 человек ежедневно получают первичную медико-санитарную помощь в этом фельдшерско-акушерском пункте, среди которых 77 детей.

Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Шахноза Мухтарова выразила свою радость открытию такого прекрасного нового здания, в котором местные жители смогут получать необходимую помощь, вакцинироваться и проходить диспансеризацию рядом с домом.

Как уже сообщалось изданием "Башинформ", в России планируется продление программы модернизации первого уровня здравоохранения. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе своей прямой линии.

Путин отметил, что особое внимание уделяется развитию медицинской помощи в сельской местности. Он сообщил, что значительные средства направляются на строительство и обновление ФАПов, а также передачу медицинских автомобилей. Однако Президент подчеркнул, что эти меры недостаточны и программа будет продлена, включая ее в его президентскую программу. Он подчеркнул, что понимает проблему нехватки медицинских услуг и сельской местности, и поэтому важно уделить им особое внимание, выделяя для них большую часть финансирования проекта.

Башкирия планирует открыть 75 новых ФАПов, 10 врачебных амбулаторий и пять кабинетов врачей общей практики в 2023 году, как сообщал "Башинформ" со ссылкой на министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина.

Министр отметил, что все это стало возможным благодаря национальному проекту "Здравоохранение", важной задачей которого является укрепление и модернизация здравоохранения в сельской местности.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Олег Яровиков