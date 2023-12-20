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20 Декабря , 09:45

Политологи Башкирии прокомментировали послание Радия Хабирова

По мнению Гульнур Кульсариной (председатель Региональной общественной организации «Общество башкирских женщин»), для нее было важно услышать от главы республики про такие главные и неизменные приоритеты, как укрепление семейных ценностей, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Она уверена, что крепкая семья является основой любого общества.

Политологи Башкирии прокомментировали послание Радия Хабирова
Политологи Башкирии прокомментировали послание Радия Хабирова

Внимание руководителя республики к людям с ОВЗ отметил Булат Сафин, член Общественной палаты Башкирии:
- Руководитель республики правильно заметил, что лица с ограниченными возможностями, к которым я сам отношусь, имеют огромный потенциал, который нужно развивать. Существует порочный круг: общество считает, что инвалиды - люди менее ценные. Это отношение формирует у самих инвалидов негативное отношение к самим себе. В свою очередь, общество начинает относиться к ним как к ограниченным. Однако стоит понимать, что инвалиды способны на самые разные достижения и часто даже превосходят людей без ограничений здоровья. Гуманизация общества - это правильный подход к внутренней политике.

Цели и приоритеты послания задают цели социально-экономического развития республики как взаимосвязанной системы элементов. Например, увеличение доходов людей невозможно без устойчивого развития бизнеса; для расширения бизнеса необходимы квалифицированные кадры; для привлечения рабочей силы необходимо создать комфортные условия проживания. Это отметила Зульфия Гайсина, председатель Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека.

Блогером и военкором Башкирии Ильясом Батыргариевым было подчеркнуто, что республика еще раз подтверждает слова Владимира Путина о том, что Башкирия и башкирский народ всегда стояли на защите Родины в истории страны.

О раненых бойцах, вернувшихся с зон СВО, упомянул Альфит Нигаматьянов, председатель Реабилитационной комиссии Башкирской республиканской общественной организации инвалидов боевых действий. Он прокомментировал послание Радия Хабирова и заявил, что официальная позиция республики значительно поддержит и вдохновит этих граждан и даст им новую уверенность для реализации своего потенциала в различных областях.

Валентин Павлов, заместитель председателя комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов, а также ректор БГМУ, подчеркнул, что Глава республики уделяет внимание развитию науки и привел в движение многие ранее неправильно функционировавшие механизмы, включая грантовую поддержку научных исследований в университетах. Уже сегодня заметны результаты данной работы.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Олег Яровиков 

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