Население, предприниматели и другие участники опроса также подчеркивают высокую степень удовлетворенности процессом аренды земельных участков без проведения торгов, которая составляет 4,8 по шкале уровня удовлетворенности. Они отмечают, что общее количество необходимых процедур сократилось с 2,92 до 2,58. Оформление дополнительных документов стало происходить все реже, поскольку теперь достаточно подать заявление и, после его рассмотрения, заключить договор.

Среднее время получения в аренду земельных участков без торгов в Башкирии снизилось на 6,7 процентов

Заместитель министра земельных и имущественных отношений Артур Аманбаев обещает продолжить оптимизацию процессов предоставления земельных участков предпринимателям без проведения торгов. Он также отмечает высокую полноту и доступность информации о получении земельных участков в аренду, на что пользователи портала оценили показатель 4,85. Профессионализм сотрудников, занимающихся выдачей земельных участков в аренду, также повысился и составляет 4,88.

Опрос на портале "Бизнес и инвестиции Республики Башкортостан" является важной обратной связью и позволяет учитывать мнение пользователей в процессе оптимизации работы Минземимущества РБ. Такая взаимосвязь помогает упростить и ускорить процедуры, делать государственные услуги ведомства более доступными как для предпринимателей, так и для других граждан региона.

Источник: Правительство РБ