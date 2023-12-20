+2 °С
Снег
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
20 Декабря , 13:26

Среднее время получения в аренду земельных участков без торгов в Башкирии снизилось на 6,7 процентов

По последнему исследованию Минземимущества РБ, опубликованному на портале "Бизнес и инвестиции Республики Башкортостан", среднее время оформления аренды земельных участков без проведения торгов в регионе уменьшилось на 6,7%. Теперь это занимает 21,89 дня, вместо предыдущих 23,47 дней, по сравнению с июнем прошлого года.

Среднее время получения в аренду земельных участков без торгов в Башкирии снизилось на 6,7 процентов
Среднее время получения в аренду земельных участков без торгов в Башкирии снизилось на 6,7 процентов

Население, предприниматели и другие участники опроса также подчеркивают высокую степень удовлетворенности процессом аренды земельных участков без проведения торгов, которая составляет 4,8 по шкале уровня удовлетворенности. Они отмечают, что общее количество необходимых процедур сократилось с 2,92 до 2,58. Оформление дополнительных документов стало происходить все реже, поскольку теперь достаточно подать заявление и, после его рассмотрения, заключить договор.
Среднее время получения в аренду земельных участков без торгов в Башкирии снизилось на 6,7 процентов

Заместитель министра земельных и имущественных отношений Артур Аманбаев обещает продолжить оптимизацию процессов предоставления земельных участков предпринимателям без проведения торгов. Он также отмечает высокую полноту и доступность информации о получении земельных участков в аренду, на что пользователи портала оценили показатель 4,85. Профессионализм сотрудников, занимающихся выдачей земельных участков в аренду, также повысился и составляет 4,88.

Опрос на портале "Бизнес и инвестиции Республики Башкортостан" является важной обратной связью и позволяет учитывать мнение пользователей в процессе оптимизации работы Минземимущества РБ. Такая взаимосвязь помогает упростить и ускорить процедуры, делать государственные услуги ведомства более доступными как для предпринимателей, так и для других граждан региона.

Источник: Правительство РБ

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru