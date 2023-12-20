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20 Декабря , 13:29

В Башкирии окончены основные работы на мосту через реку Бирь

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Башкортостане окончены основные работы на мосту через реку Бирь.

В Башкирии окончены основные работы на мосту через реку Бирь
В Башкирии окончены основные работы на мосту через реку Бирь

Мост находится в Мишкинском районе и имеет длину более 33 метров. Подрядчики потратили свыше 33 миллионов рублей на восстановление железобетонной конструкции, обновление дорожного покрытия и установку новых перил и ограждений. Это позволит улучшить безопасность движения на данном участке дороги.

Мост играет важную роль для жителей Башкортостана, так как соединяет различные регионы, а также позволяет быстро добраться до федеральных трасс и соседних областей, таких как Челябинская и Свердловская. Он пролегает по маршруту Бирск – Тастуба - Сатка, облегчая путешествие как местным жителям, так и туристам.

Планируется полное завершение ремонта моста в 2024 году. Подрядчикы проведут оставшиеся работы по водоотводу и переустройству кабелей связи, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование моста.

Нужно отметить, что в 2023 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" были отремонтированы семь других мостов в различных районах Башкортостана, общая длина которых составляет 851 метр. Эти работы способствуют улучшению инфраструктуры и повышению безопасности дорожного движения в регионе.

Источник: Правительство РБ

 

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"Стерлитамакский рабочий"

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