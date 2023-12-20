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20 Декабря , 16:02

Военком Чишминского района вступил в ряды добровольцев и отправился на СВО

20 декабря из Чишминского района 3 добровольца отправились на военную службу в зону СВО, среди них и военком Ильфир Рагидович Салимгареев. Об этом пишет издание "Родник плюс".

Военком Чишминского района вступил в ряды добровольцев и отправился на СВО
Военком Чишминского района вступил в ряды добровольцев и отправился на СВО

Свое решение он вынашивал долгое время и постепенно готовил к этому семью.

- Провожая ребят, сопровождая гуманитарные конвои, всегда думал об этом, - прокомментировал он.

Ришат Мансуров, глава администрации Чишминского района, выразил признательность военному комиссару за его решение принять активное участие в происходящих событиях.

Напомним, военный комиссариат г. Стерлитамака и Стерлитамакского района приглашает желающих мужчин в возрасте от 18 лет на службу по контракту.

Получить более подробную информацию можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).

Фото: "Родник плюс".

Автор:Эльвира Рахимова
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