Военком Чишминского района вступил в ряды добровольцев и отправился на СВО

Свое решение он вынашивал долгое время и постепенно готовил к этому семью.

- Провожая ребят, сопровождая гуманитарные конвои, всегда думал об этом, - прокомментировал он.

Ришат Мансуров, глава администрации Чишминского района, выразил признательность военному комиссару за его решение принять активное участие в происходящих событиях.

Напомним, военный комиссариат г. Стерлитамака и Стерлитамакского района приглашает желающих мужчин в возрасте от 18 лет на службу по контракту.



Получить более подробную информацию можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).

Фото: "Родник плюс".