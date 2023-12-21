В Башкирии фура сорвалась с моста:водитель погиб

Судя по информации, водитель был заперт в полузатопленной кабине тягача, пока прибыла спасательная команда. К сожалению, до приезда скорой помощи 36-летний водитель грузовика Iveco Stralis, проживающий в Челябинской области, погиб.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС по РБ и госкомитета РБ по ЧС. Подробности аварии пока уточняются и расследуются. Эта трагическая и непредвиденная ситуация напоминает о том, насколько важно соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными за рулем.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Госкомитет РБ по ЧС