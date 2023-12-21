0 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
21 Декабря , 19:10

Жители Башкирии слепили из снега огромных драконов

В селе Месягутово на территории Дуванского района появились два таких произведения искусства.

Жители Башкирии слепили из снега огромных драконов
Жители Башкирии слепили из снега огромных драконов

Первый из них находится на улице Загоринской, и его автор - местный житель по имени Николай Максимов. Даже несмотря на то, что дракон сделан из белоснежного снега, он выглядит очень реалистично.

Второй дракон, с тремя головами, можно найти на придомовой территории семьи Салаватовых. Идея создания новогодней фигуры из снега возникла у Миляуши Тауфиковны. Радостно поддержали идею ее супруг Наиль и дети - дочь и сын. Жительница Месягутово рассказала , что идею они нашли в интернете, а как только выпал достаточный снег и стало морозно, семья приступила к работе.

Источник: ИА "Башинформ" 

Фото: соцсети героев

Жители Башкирии слепили из снега огромных драконов
Жители Башкирии слепили из снега огромных драконов
Жители Башкирии слепили из снега огромных драконов
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru