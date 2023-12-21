Жители Башкирии слепили из снега огромных драконов

Первый из них находится на улице Загоринской, и его автор - местный житель по имени Николай Максимов. Даже несмотря на то, что дракон сделан из белоснежного снега, он выглядит очень реалистично.

Второй дракон, с тремя головами, можно найти на придомовой территории семьи Салаватовых. Идея создания новогодней фигуры из снега возникла у Миляуши Тауфиковны. Радостно поддержали идею ее супруг Наиль и дети - дочь и сын. Жительница Месягутово рассказала , что идею они нашли в интернете, а как только выпал достаточный снег и стало морозно, семья приступила к работе.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: соцсети героев